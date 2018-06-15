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الإمارات تدعم إثيوبيا بـ 3 مليارات دولار لتخفيف نقص العملة الأجنبية

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:30 م
الإمارات تدعم إثيوبيا بـ 3 مليارات دولار لتخفيف نقص العملة الأجنبية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
(رويترز)
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قال مسؤول إثيوبى اليوم الجمعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستودع مليار دولار فى البنك المركزى الإثيوبى لتخفيف نقص العملة الأجنبية فى البلد الواقع فى القرن الأفريقي.

وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية فى إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد فى أديس أبابا "مليار دولار ستودع فى البنك الوطنى (لإثيوبيا) فى غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية".

وأوضح "شيد" أن الإمارات وافقت أيضا على تخصيص ملياري دولار إضافيين "لاستثمارات مختلفة".

 

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