الأموال العامة تضبط شخصا يستولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهما، زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية.

وتلقت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بلاغا من "سناء.م.م" حاصلة على معهد فنى تجارى، مقيمة بقنا وآخر.. بقيام "زين العابدين.ع.أ" مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بالحصول منهما على مبلغ (خمسون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (مائة ألف جنيهاً ) فى سبيل توفير فرص عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا قدرته على ذلك نظرًا لعلقاته ببعض المسئولين بتلك الجهات "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفى بذلك، وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.