الرئيسية أخبار عربية الأردن يسحب سفيره من إيران دون تسمية بديل الجمعة، 15 يونيو 2018 11:40 ص الملك عبد الله العاهل الأردنى كتبت ريهام عبد الله إضافة تعليق سحبت المملكة الأردنية الهاشمية سفيرها بطهران، ولم تسم بديلا له، وفقا لما نشرته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الأردن يعين عز الدين كناكرية وزيرا للمالية فى الحكومة الجديدة عاهل الأردن يصدر مرسوما بتشكيل حكومة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز الاردن السفير الاردنى بطهران طهران حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية "برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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