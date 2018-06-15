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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:50 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
 
 
 
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