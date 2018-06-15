استمرار العواصف الترابية فى العاصمة الهندية مع ترقب هطول أمطار

رويترز

علقت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهى، اليوم الجمعة، أعمال البناء، ونشرت عددا أكبر من شاحنات رش الشوارع بالمياه فى محاولة لتحسين جودة الهواء بالمدينة التي تشهد عواصف ترابية منذ أيام.

وتراوحت مستويات جودة الهواء اليوم فى دلهى، وهي واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، بين "غير صحية للغاية" و"خطيرة" مع هبوب رياح بشكل منتظم.

وقالت سونيتا نارين المختصة بشؤون البيئة، على "تويتر"، بعد حضورها اجتماعا طارئا لحكومة دلهى "قرار بتكثيف عمليات الرش ووقف أنشطة البناء حتى يوم الأحد".

وأضافت "التركيز على مشروع كبير لزراعة الأشجار خلال فترة الأمطار الموسمية".

ويقول المجلس المركزى للحد من التلوث إن الرياح ترسل الأتربة من ولاية راجاستان الصحراوية إلى دلهى.

وتدفق مرضى الجهاز التنفسى على مستشفيات المدينة.

وقال براشانت ساكسينا إخصائى الجهاز التنفسى بمستشفى (ماكس سمارت سوبر) "مرضى لا يعانون من أمراض الجهاز التنفسى يشكون من السعال ومشكلات في التنفس".

وتضم الهند أكثر 14 مدينة تلوثا في العالم.