إصابة شرطى فى هجوم مسلح على نقطة أمنية بمحافظة ديالى العراقية

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أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن شرطياً أصيب بهجوم مسلح لـ"داعش" على نقطة أمنية جنوبى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى شنوا هجوما مسلحا على نقطة أمنية للشرطة فى منطقة دويب فى أطراف ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة)، مما أسفر عن إصابة شرطى بجروح.

وأضاف المصدر - الذى فضل عدم الكشف عن اسمه - أن أفراد النقطة تصدوا للهجوم وتم إحباطه والوضع تحت السيطرة الأمنية، وكانت مجموعة من النقاط الأمنية فى ديالى قد تعرضت مؤخرا إلى هجمات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى، إلا أنه تم إحباط تلك الهجمات بالكامل.