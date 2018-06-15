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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على مدخل النبى صالح

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:50 ص
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على مدخل النبى صالح قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، على مدخل قرية النبى صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط فى مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمى، فى تصريح له اليوم، إن جنود الاحتلال المتمركزين فى البرج العسكرى المقام على مدخل القرية أطلقوا النار تجاه شابين من قرية كفرعين، وأصيب أحدهم برصاصتين فى القدم، والآخر بشظايا فى الرأس والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت لتلقى العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

يذكر أن الاحتلال أعدم قبل اسبوعين الشاب عز الدين التميمى 21 عاما، بعد أن أطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.

 

 


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