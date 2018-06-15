إستئناف المباحثات لإنهاء الأزمة السياسية فى نيكاراجوا

(أ ش أ)

استؤنفت المباحثات التى تهدف لإنهاء الأزمة السياسية فى نيكاراجوا فى ظل استمرار الاضطرابات بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تقوم بدور الوساطة فى تلك المفاوضات التى يشترك فيها ممثلون عن الطلاب ومنظمات المجتمع المدنى ومجموعات الفلاحين من جانب ، وممثلون عن حكومة الرئيس دانيال أورتيجا من الجانب الآخر.

وقال رولاندو الفاريز أسقف مدينة ماتاغلبا ، اليوم الجمعة ، إن تلك المباحثات ستركز على نقطتين هما حقوق الإنسان والديمقراطية.

يذكر أن معارضى الرئيس أورتيجا يطالبون برحيله من منصبه ، وتم تعليق المباحثات منذ 23 مايو الماضى بسبب عدم إحراز التقدم الكافى خلالها.

وكانت الإحتجاجات قد إندلعت فى نيكاراجوا فى شهر أبريل الماضى ضد التعديلات التى تسعى إلى خفض المعاشات ، ما أثار واحدة من أكبر الأزمات فى إدارة أورتيجا.