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الجمعة، 15 يونيو 2018 11:41 م
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ألمانيا تقيل رئيسة مكتب اللجوء والهجرة وسط فضيحة مخالفات

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:05 م
ألمانيا تقيل رئيسة مكتب اللجوء والهجرة وسط فضيحة مخالفات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
(رويترز)
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قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة إن الوزير أقال رئيسة المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين الذى يواجه فضيحة بشأن مخالفات فى قرارات منح اللجوء.

وجاء قرار الوزير هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى فى ذروة نزاع بشأن الهجرة يهدد بانهيار الكتلة المحافظة التى تتزعمها المستشارة أنجيلا ميركل.

وثار خلاف بين الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين وهى قضية تثير أيضا توترا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتعرضت رئيسة المكتب يوتا كورت لانتقادات بعدما اكتشفت مراجعة داخلية شملت 4568 قرار لجوء أن فرع المكتب فى بريمن تجاهل عن علم وبشكل منتظم اللوائح القانونية والقواعد الداخلية.

وقال المتحدث إن الوزير أبلغ كورت يوم الأربعاء بقرار إقالتها مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن خليفتها فى رئاسة المكتب التابع لإشراف وزارة الداخلية. ولم يتسن الوصول إلى المكتب للتعليق.

ويهدد النزاع بين حزبى الاتحاد الاجتماعى المسيحى والاتحاد الديمقراطى المسيحى مستقبل حكومة ميركل المشكلة منذ ثلاثة أشهر بعد توليها السلطة فى ائتلاف يضم أيضا الحزب الديمقراطى الاشتراكى المنتمى ليسار الوسط.

وتريد ميركل التوصل إلى حل أوروبى لقضية الهجرة خلال الأسبوعين القادمين قبيل قمة الاتحاد الأوروبى المقررة فى 28 و29 يونيو حزيران. لكن حزب الاتحاد الاجتماعى لا يريد الانتظار ويحث ألمانيا على اتخاذ إجراءات بشكل أحادي.

 


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