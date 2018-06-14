6 أرقام مرتبطة بقضية "تجمهر أمناء الشرطة" بعد إعادة محاكمة متهمين

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 45 يوما على النطق بالحكم فى دعوى محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتجمهر أمام مديرية أمن الشرقية، والتى قضت فيه المحكمة بحبس منصور أبو جبل و10 آخرين بالسجن 3 سنوات حضوريا والسجن 5 سنوات ضد متهمين اثنين غيابيا، تباشر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إجراءات محاكمة المتهمين الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بإعادة المحاكمة وهى ..

1 ـ الرقم "2" ويشير لعدد المتهمين الذى صد ضدهما حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات، ويعاد إجراءات محاكمتهم، وهما المتهمين عصام عز الرجال وأيمن محمود.

2 ـ الرقم "28" ويشير لرقم الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد والتى نظرت إعادة إجراءات محاكمة المتهمين عصام عز الرجال وأيمن محمود.

3 ـ الرقم "13" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى، من بينهم المتهمين الاثنين الذين يعاد محاكمتهم.

4 ـ الرقم "11" ويشير لعدد المتهمين الذين صد ضدهم حكما بالسجن 3 سنوات حضوريا وفى مقدمتهم منصور أبو جبل، وفى انتظار نظر طعنهم الذى تقدم به دفاعهم لمحكمة النقض على حكم حبسهم.

5 ـ العدد "4" ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين عصام عز الرجال وأيمن محمود.

6 ـ العدد "3" ويشير لعدد الجلسات التى استمعت فيها المحكمة لأقوال الشهود ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة مفتش الأمن العام بالشرقية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

جدير بالذكر أن المتهمون اشتركوا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.