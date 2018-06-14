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%30 انخفاضًا فى مبيعات الذهب خلال النصف الأول من 2018

الخميس، 14 يونيو 2018 12:00 ص
%30 انخفاضًا فى مبيعات الذهب خلال النصف الأول من 2018 إيهاب واصف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية
كتب - إسلام سعيد
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كشفت شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، تراجع مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنسبة 30% قياسًا على الفترة نفسها من العام الماضى نتيجة ارتفاع الأسعار للأعيرة المختلفة.

 

جاء ذلك على لسان إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن، والذى أكد أن مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها منذ مطلع العام الجارى تسبب فى حالة ركود عند أغلب التجار، الأمر الذى أثر بالطبع على الكميات التى يتم تصنيعها شهريًا.

 

وعلى جانب آخر، كشف الدكتور وديع أنطون، عضو شعبة المصوغات الذهبية بالغرفة التجارية، ونائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، اتجاه مصنعى الذهب إلى البحث عن فرص التصدير نتيجة الركود الكبير فى المبيعات، مؤكدًا أن مصانع وورش الذهب حاليًا تسعى للتصدير وتحديدًا أسواق الخليج التى بدأت تستوعب أغلب إنتاج المصانع المصرية من المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من العام الماضى بدأ المصنعون التركيز على عمل مشغولات تصلح للتصدير وتلائم الأذواق فى الخارج.

 

وأضاف أنطون لـ"اليوم السابع"، أن أغلب صادرات الذهب كانت عبارة عن خامات وليس مشغولات والجزء الأكبر من الصادرات تخرج من منجم السكرى لكن مع تراجع المبيعات فى السوق المصرى يتجه المصنعون نحو الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المشغولات المصرية فى الخليج حاليا أصبحت منافسا قويا للمشغولات الإيطالى والتركى واللبنانى.

 

وبشأن مستقبل صادرات الذهب قال عضو شعبة المصوغات الذهبية بالغرفة التجارية، إن هناك تطورا كبيرا فى شكل المشغولات المصدرة من مصر لذلك أتوقع بنهاية 2019 أن يتضاعف حجم صادرات مصر من الذهب.


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