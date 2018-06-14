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191 سيارة إسعاف تجوب شوارع القاهرة بدءا من الغد وطوال أيام عيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 02:11 م
191 سيارة إسعاف تجوب شوارع القاهرة بدءا من الغد وطوال أيام عيد الفطر سيارات إسعاف - أرشيفية
كتب ماجد تمراز
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قال الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أنه سيتم توفير 191 سيارة إسعاف للعمل طوال فترة عيد الفطر المبارك، وستكون موزعة داخل أماكن مختلفة بنطاق محافظة القاهرة، على أن يكون من بينهم 60 سيارة فى مناطق ثابتة لتغطيتها، وباقى السيارات ستكون متحركة وافقاً للطوارئ.

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تشكيل غرفة للطب والوقائى وسيتضاعف عدد العاملين بها طوال فترة العيد، وسيتم تشكيل غرفتين طوارئ واحدة للإسعاف والأخرى للمستشفيات.

وأوضح "الخطيب"، أنه سيتم تشكيل غرفة وقائية لمتابعة ومنع السموم، والتى بدورها ستشن حملات مكثفة طوال أيام العيد، لرش الأماكن التى ستشهد كثافات كبيرة من المواطنين، لمنع لإصابة أحدهم بأى مرض، موضحاً أنه سيتم زيادة عدد الأطباء بمطار القاهرة لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين.

 


 

 

 


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