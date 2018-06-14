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1.5 مليار جنيه إيرادات شركة الحديد والصلب فى 9 أشهر

الخميس، 14 يونيو 2018 10:24 ص
1.5 مليار جنيه إيرادات شركة الحديد والصلب فى 9 أشهر المهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت شركة الحديد والصلب اجتماعا برئاسة المهندس سامى عبد الرحمن، رئيس الشركة لاعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة، مع تعيين عدد من العاملين فى الشركة فى المناصب القيادية الشاغرة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، إنه تم إنتاج 7048 طنا من الحديد خلال شهر أبريل 2018، وكان المستهدف إنتاج 52083 طنا بنسبة زيادة 13%.

فيما تم إنتاج 17102 طنا فى أبريل عام 2017 ، وفيما يتعلق بالمبيعات تم بيع 8940 طنا فى السوق المحلى وتصدير 2393 طنا بإجمالى مبيعات 124.4 مليون جنيه.

وحول الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2018 بلغ حجم المبيعات المحلية 108839 طنا، والصادرات 16392 طنا، وبلغ إيراد النشاط فى الفترة 1.5 مليار جنيه.


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