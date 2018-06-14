وزير الرى: الفترة القادمة تشهد تحركا لمواجهة العجز المائى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى أن الفترة القادمة سوف تشهد تحركاً على عدة محاور للتعامل مع مواجهة العجز المائى المتزايد للبلاد منها التعاون مع 9 وزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد من "سطحية وجوفية وأمطار"، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالى 900 مليار جنيه حتى عام 2037.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الحكومة الجديدة، أنه يتم العمل على تحسين نوعية المياه بالمجارى المائية ورفع كفاءة وترشيد استخدامات المياه وتنميتها من خلال التوسع فى حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مخرات وسدود إعاقة لحماية المناطق المعرضة للسيول والاستخدام الآمن لمصادر المياه الجوفية العميقة بالإضافة إلى إقرار استخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار عبد العاطى إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة، فيما يتعلق بالمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل حيث بدأت فى تنفيذ خطة لاستبدال البذور بنوعيات أكثر إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه، وقادرة على تحمل الملوحة، ودرجات الحرارة بالاضافة إلى التوسع فى نظم الرى الحقلى الحديثة.

أوضح عبد العاطى انه جارى العمل فى تنفيذ سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها ( بتصرف مليون م3/ يوم ) لتغذية الزمام شرق القناة طبقاً للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يجرى حالياً أعمال دراسة نقل مياه مصرف بحر البقر لترعة السلام بعد معالجتها ( بتصرف حوالى 5ملايين م3/ يوم ) لتغذية زمام ترعة السلام شرق القناة.

وحول إمكانية التعامل مع مشاكل نقص مياه الرى فى بعض المناطق أوضح الوزير أنه يتم حاليا التفاوض مع بنك التنمية الأفريقى، وهيئة المعونة اليابانية" الجايكا " لتمويل مشروع لتحويل نظم الرى التقليدية لنظم الرى الحديث بأراضى الخريجين فى مساحة 50 ألف فدان بمنطقة بنجر السكر، وذلك فى اطار ترشيد الاستخدامات بالاضافة إلى 50 الف فدان اخرى بمدن محافظة الفيوم.

وأضاف أن قطاع تطوير الرى يقوم حاليا تنفيذ حزمة مشروعات بالعديد من محافظات الجمهوريه وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الرى المساهمة فى زيادة انتاجية الفدان، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا إلى أن القطاع انتهى حتى الآن تطوير زمام 605 ألف فدان بمختلف المحافظات من خلال تشكيل عدد 2133 رابطة ترع فرعية، و9145 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى بإجمالى استثمارات تتخطى الـ3 مليارات جنيه.