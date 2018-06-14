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الخميس، 14 يونيو 2018 06:39 م
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وزير التعليم العالى: استكمال 23 مشروعا خلال الفترة المقبلة

الخميس، 14 يونيو 2018 06:15 م
وزير التعليم العالى: استكمال 23 مشروعا خلال الفترة المقبلة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن هناك ما يقرب من 23 مشروعا تعمل فيها الوزارة فى التعليم الجامعى الحكومى والخاص والجامعات الدولية والجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز البحثية التابعة للوزارة، سيتم التركيز على استكمالها خلال الفترة المقبل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبول، رئيس الوزراء، على تجديد الثقة فيه كوزير للتعليم العالى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة التعليم العالى مستعدة كلية لإنجاز مهمة التنسيق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم إنجاز العملية بمستوى عال من الانضباط.

 

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يعمل ما عليه ويحاسب نفسه يوميا عن معدل الإنجاز التى يعمل عليها، قائلا: "عندى اليوم له قيمة ولا أتحمل مرور وقت كبير دون إنجاز دون النظر إلى ما سيحدث وعمرى محطيت فى بالى إذا كنت هكمل أو همشى فأنا أعمل من أجل إرضاء الله ونفسى وخدمة لوطنى العزيز مصر".
 
وأضاف "إذا كان هناك ثقة تم وضعها فى شخصى فهذا يزيد المل على والضغط النفسى والعصبى، لأننى لابد ان أكون على قدر هذه الثقافة وأعمل ضعف ما أعمله خلال الفترة المقبلة".
 
 
 
 
 

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