وزيرة الصحة تراجع خطة التأمين الطبى للعيد وتوجه بتوفير نواقص الأدوية

بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، ممارسة مهام عملها، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، الخميس، عبر الاجتماع مع غرفة أزمات الوزارة لمراجعة خطة تأمين احتفالات الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك.

وركزت هالة زايد خلال الاجتماع، على انتشار فرق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف بالمحافظات، وخاصةً محافظات الصعيد، لمواجهة أى طارئ قد يحدث خلال العيد.

ووجهت هالة زايد، بضرورة توفير نواقص الأدوية التى ليس لها بدائل أو مثائل خلال ساعات، مع إحضار إدارة الصيدلة تقرير عن نواقص الأدوية، وتوفيرها باحتياجات المواطنين لمدة تكفى لشهر، كما راجعت تجهيزات مستشفيات الإحالة التى يتم إخلاء بها أية حالات طبية فى الأزمات أو الحوادث، وحالة الأجهزة فيها مثل أجهزة الأشعة، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لـ"الدرجة القصوى" بدءً من اليوم حتى نهاية الاحتفالات لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، وهيئتها، وذلك حتى انتهاء العيد مشيرة إلى أن خطة التأمين الطبى تتضمن ساحات صلاة العيد، والمصايف، والمتنزهات، والفنادق بالإضافة إلى رفع الاستعداد بجميع المستشفيات، وأقسام الطوارئ، والمستشفيات المحيطة بالميادين العامة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومستخدمى الطرق السريعة خاصةً طرق "القاهرة – إسكندرية الزراعي"، و"القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، و"الإسكندرية- مرسى مطروح"، و"السويس – العين السخنة"، و"السويس- الإسماعيلية- بورسعيد"، و"القاهرة – العين السخنة"، و"السويس- جنوب سيناء"، و"العين السخنة – البحر الأحمر"، والطرق الرئيسية، والفرعية المؤدية لمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط.

وأوضحت "زايد" أنه تم تحديد 72 مستشفى فى كل محافظات الجمهورية للاخلاء الطارئ فى أية حوادث، مع وقف جميع الاجازات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للفرق الطبية للمحافظات للعمل كفرق انتشار سريع، مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ للضعف، وتأجيل دخول العمليات الجراحية غير العاجلة لحين انتهاء فترة رفع الاستعداد.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من الإخلاء الطبى لـ30% من أسرة المستشفيات فى تخصصات الجراحة العامة، والعظام، والرعايات المركزة، والحروق موضحةً أن غرفة الازمات بالوزارة ستنعقد طوال أيام رفع درجة الاستعداد بحضور كافة القطاعات والهيئات المعنية بالحدث فى الوزارة.

وأضافت إلى أنها اطمأنت على جاهزية مستشفيات الحميات، والتأمين الصحي، وتوافر الأمصال، والتطعيمات، مع تكثيف حملات الرقابة على الأغذية فى مختلف المحافظات، وخاصةً المطاعم، والنوادي، والفنادق، والمتنزهات، وأماكن بيع الأسماك، وكعك العيد.

ووجهت "زايد" الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، بالتنسيق مع جميع مستشفيات الجامعة فى كل محافظات الجمهورية، مع توفير أى احتياجات تنقصهم من أدوية، ومستلزمات طبية، ومحاليل، وخاصةً فى مستشفيات الصعيد.