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واشنطن تحذر مشجعى كأس العالم من امكانية تجسس موسكو عليهم

الخميس، 14 يونيو 2018 04:03 ص
واشنطن تحذر مشجعى كأس العالم من امكانية تجسس موسكو عليهم قرصنة الكترونية - أرشيفية
أ ف ب
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حذر مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية، الأربعاء، مشجعى كرة القدم الراغبين بالسفر إلى روسيا لمتابعة المونديال من أن هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم المحمولة قد تتعرض للتجسس من قبل قراصنة الكترونيين يعملون فى خدمة الكرملين.

وأكد مدير المركز الوطنى للأمن ومكافحة التجسس وليام ايفانينا، أنه حتى أولئك الذين يظنون أنهم غير مهمين على الإطلاق يمكن أن يتم التجسس عليهم أثناء وجودهم فى روسيا، وقال "كل الذين يسافرون إلى روسيا لحضور كأس العالم يجب عليهم أن لا يقللوا البتة من شأن المخاطر الإلكترونية التى ينطوى عليها هذا الأمر".

وأضاف "إذا كنتم تعتزمون أن تأخذوا معكم هاتفا محمولا أو كومبيوترا محمولا أو مساعدا رقميا شخصيا أو أى جهاز الكترونى آخر فإياكم وأن تخطئوا الظن، كل البيانات الموجودة على هذه الأجهزة (ولاسيما بيانات التعريف الخاصة بكم) يمكن أن تطّلع عليها الحكومة الروسية أو مجرمون الكترونيون".

وشدد المسئول الأمريكى على أن الحل الأمثل والأبسط هو أن لا يصطحب معه المرء فى رحلته الى روسيا أى جهاز الكترونى أساسى أو أن يتخذ اجراءات احترازية مثل نزع البطارية من الجهاز حين لا يكون فى وضعية الاستخدام، وأكد ايفانينا، أن المسئولين الحكوميين ومسئولى الشركات هم الأهداف الأساسية لعمليات التجسس، مضيفًا "لكن لا تنطلقوا من مبدأ أنه لا قيمة لكم كى يتم استهدافكم".


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