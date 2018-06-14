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نيكى يهبط بفعل تشديد السياسة النقدية الأمريكية ومخاوف التجارة

الخميس، 14 يونيو 2018 09:59 ص
نيكى يهبط بفعل تشديد السياسة النقدية الأمريكية ومخاوف التجارة مؤشلر نيكى
طوكيو (رويترز)
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 هبط المؤشر نيكى للأسهم اليابانية اليوم الخميس بعدما توقع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) وتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما تأثرت معنويات المستثمرين سلبا أيضا جراء المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكى القياسى 0.99 % ليغلق عند 22738.61 نقطة.

ورفع المركزى الأمريكى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 1.75 و2%  ، بدعم من النمو الاقتصادى الأمريكى القوي. وتوقع صانعو السياسات أيضا وتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة فى الأشهر المقبلة.

وأضعفت المخاوف من الحرب التجارية أيضا شهية المستثمرين للمخاطرة. ومن المتوقع أن يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع كبار مستشاريه التجاريين لاتخاذ القرار بشأن تفعيل رسوم هدد بفرضها على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وتعرضت أسهم شركات التصدير لضغوط مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات.

وانخفض سهم نيسان موتور 1.3 % K وهيتاشى 2.05 بالمئة وباناسونيك 1.89 %

وسجلت أسهم قطاع التعدين أداء دون السوق بعد انخفاض أسعار النفط، وخسر سهم إنبكس كورب 2.23 %.

وخالفت أسهم شركات الشحن الاتجاه العام الضعيف بعد ارتفاع رسوم الشحن، حيث صعد سهم ميتسوى أو.إس.كيه لاينز 1.25 % ونيبون يوسن 1.09%.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 % لينهى اليوم عند 1783.89 نقطة.

 

 


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