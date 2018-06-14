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الخميس، 14 يونيو 2018 04:47 م
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نقيب العلميين يلتقى وفدا من التشيك لبحث سبل التعاون

الخميس، 14 يونيو 2018 03:47 م
نقيب العلميين يلتقى وفدا من التشيك لبحث سبل التعاون جانب من الاجتماع
كتبت آية دعبس
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استقبل الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين، وفدا هندسيا من التشيك، بحث معه إمكانية التعاقد على توريد قطع غيار هامة فى هذا المجال لاستخدامها فى عمليات الصيانة والتجديد وتصنيع معدات بحثية جديدة  فى مصر، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لنقابة العلميين لإصلاح وصيانة الأجهزة العلمية والطبية بكافة المواقع البحثية.
 
واتفق الجانبان، على أن يقوم الجانب التشيكى بتقديم قائمة أسعار، وأفضل ظروف سداد فى غضون شهر من الآن، على أن تقوم الشركة المملوكة للنقابة بسرعة اختيار الدفعة الأولى من المعدات فور وصول القائمة.

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