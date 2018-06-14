نشوب حريق فى برج بجنوب لندن فى الذكرى الأولى لحريق جرينفيل

لندن (أ ش أ)

اندلع حريق اليوم الخميس، فى برج بمنطقة لويشام جنوب العاصمة البريطانية لندن، وذلك تزامنًا مع بدء إحياء الذكرى الأولى لحريق برج جرينفيل غرب لندن، والذى أودى بحياة 72 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أنه تم إرسال حوالى 60 رجل إطفاء و8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق الذى اندلع فى الطابق الثانى عشر بالبرج الذى يقع فى منطقة لويشام.

وأضافت الصحيفة أن 180 شخصًا فروا من منازلهم بعد نشوب الحريق فى المبنى الذى يتكون من 20 طابقًا.

وقال فريق الإطفاء إنه تمت السيطرة على الحريق فى الساعة السادسة صباحًا حسب التوقيت المحلى للندن.

وطالب أحد السكان بفتح تحقيق حول سبب عدم انطلاق إنذارات الحريق وقت وقوع الحادث.

ولم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات، وجارى التحقيق فى سبب اندلاع الحريق.

يذكر أنه شب حريق ضخم فى يونيو 2017 ببرج جرينفيل غرب لندن، وراح ضحيته 72 شخصا وأصيب 30 آخرون من جنسيات مختلفة، من أصل 600 شخص يعيشون داخل البرج السكنى .