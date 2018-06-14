موجز الساعة 6.. كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد هيكتور كوبر، أن محمد صلاح تعافى من إصابته وسيخوض المباراة الإفتتاحية لبلاده أمام أوروجواى غدا الجمعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

قال هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، إن المهاجم محمد صلاح تعافى من إصابة في الكتف، وسيخوض المباراة الإفتتاحية لبلاده أمام أوروجواى غدا الجمعة.

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو اللحوم المجمدة إلى 52 جنيها بدلا من 60 جنيها وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام ، إسكندرية للمجمعات"، إضافة إلى منافذ شركتى الجملة "العامة والمصرية" وكذلك فى فروع الشركات التابعة، كما تم زيادة سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 30 جنيها بدلا من 19 جنيها.

أعرب نادى ليفربول الإنجليزى، عن تمنياته لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، والمحترف بصفوف نادى ليفربول، بالتوفيق خلال مباريات المنتخب بكأس العالم روسيا 2018.

أدى منذ قليل الفريق محمد زكى، قائد قوات الحرس الجمهورى، حلف اليمين، فى منصب وزير الدفاع، ليصبح وزير الدفاع رقم 25 فى سلسلة وزراء دفاع مصر منذ ثورة يوليو 1952.

تولى منذ قليل الفريق محمد زكى، منصب وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، وينشر اليوم السابع السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد.

يعد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد، الذى أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كوزير للداخلية خلفاً للواء مجدى عبد الغفار، من أبرز قيادات جهاز الأمن الوطنى.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، إن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية فى الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصرى، متعهدًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورى.

ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب عيد الفطر، برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، على أن يقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراسته واتخاذ قراره بشأن منحها الثقة من عدمه.

أعربت الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها لزيادة عدد الوزيرات فى الحكومة الجديدة التى شكلها الدكتور مصطفى مدبولى .

أكدت مصادر لـ "اليوم السابع"، على أن اللواء عماد صيام، نائب رئيس جهاز الأمن الوطنى الحالى، المرشح الأول لمنصب رئيس الجهاز خلفاً للواء محمود توفيق الذى أدى اليمين الدستورية اليوم وزيراً للداخلية بحكومة المهندس مصطفى مدبولى.

ساعات قليلة ويصل قطار امتحانات الجامعات على مستوى الكليات الجامعية المختلفة إلى محطته الأخيرة، إذ أنه من المقرر أن تنتهى هذه الامتحانات، التى تميزت بالانتظام وبقلة أعداد المحاضر التى تم تحريرها للطلاب الغشاشين، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

تستقبل حدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، زوار عيد الفطر المبارك غدًا، الجمعة، منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات، تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، واستعدت الحدائق بخطة محكمة لاستقبال الجماهير.

أصدر الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا" بيانًا أكد فيه أحقية شعوب العالم فى إذاعة 22 مباراة بكأس العالم عبر البث الأرضى، مشددا على حق الشعوب فى مشاهدة مباريات منتخباتها القومية المشاركة فى بطولة كأس العالم أرضيًا.

أسدل الستار أخيرا على المارثون الرمضانى الصعب، بعد منافسة شرسة من كل المسلسلات، ولكن الجمهور استطاع أن يفرز الأعمال الجيدة من مجمل الأعمال التى عرضت فى هذا المارثون.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة أول أيام العيد ، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

تعطل تطبيق واتس آب عن العمل فى عدد كبير من الدول حول العالم، واشتكى مستخدمو تطبيق التراسل الفورى الشهير من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعى، وذكر موقع DownDetector، الذى يتتبع الأعطال على شبكة الإنترنت، أن المشكلة بدأت فى حوالى الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش.

سلط كاريكاتير "اليوم السابع" الضوء فرحة المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، ومشاركة منتخب مصر بكأس العالم.

تواصل قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة، تقدمها فى معركة الحديدة، حيث حققت انتصارات كبيرة فى ثانى أيام عملية "النصر الذهبى" التى انطلقت صباح أمس لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى غربى اليمن، واعترفت ميليشيات الحوثى بمقتل اثنين من كبار قادتها الميدانيين ونعى ناشطون حوثيون المدعو العميد على إبراهيم محمد المتوكل، الذى ذكروا أنه قتل فى جبهة الساحل الغربى.

طالما عُرف هاتف "آيفون" بالجهاز الأكثر أمانا إذ لا يمكن لأى شخص غير مالكه فتحه، وأدى ذلك إلى معارك مع مسئولى إنفاذ القانون، الذين يرغبون فى الحصول على معلومات، وكان الهاتف الخاص بمرتكب هجوم سان بيرناردينو فى كاليفورنيا عام 2015 مسار خلاف كبير بين الشركة ومكتب التحقيقات الفيدرالى الـFBI.

يقص منتخبا روسيا والسعودية، فى الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، شريط الافتتاح فى بطولة كأس العالم التى تقام حتى 15 يوليو المقبل، عندما يلتقى المنتخبان بملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو"، ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم منتخبى مصر وأوروجواى.

عبر عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، عن فخره واعتزازه بالمشاركة فى مونديال روسيا 2018، مؤكدا أنه بذل مجهودا كبيرا مع زملائه لتحقيق هذا الإنجاز.

خطفت الجماهير السعودية الأضواء بعدما زحفت بأعداد كبيرة صوب ملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو"، لمؤازرة "الأخضر" في مباراة روسيا التى تنطلق فى الخامسة مساء اليوم، فى افتتاح بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا حتى 15 يوليو المقبل.