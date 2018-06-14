مقتل 3 وإصابة 8 فى هجوم على أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا

رويترز

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرين فى هجوم على أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

يذكرأن، قالت القوات المسلحة التركية، اليوم الخميس، إن مسؤولين عسكريين من تركيا والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة لمدينة منبج السورية خلال اجتماع فى شتوتجارت هذا الأسبوع وقرروا تقديم الخطة إلى رئيسى الدولتين قبل إجراء مزيد من المحادثات.

وقالت أنقرة وواشنطن يوم الرابع من يونيو إنهما اتفقتا على خارطة طريق تشمل انسحاب مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منبج.

وتعتبر أنقرة مقاتلى الوحدات إرهابيين.