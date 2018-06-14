مقتل جندى ومدنيين اثنين خلال اشتباكات فى الشطر الهندى من إقليم كشمير

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس مقتل جندى ومدنيين اثنين فى اشتباكات مع مسلحين خلال حملة تمشيط يقوم بها الجيش فى القسم الهندى من إقليم كشمير.

وقالت السلطات، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية إن الحملة انطلقت الاسبوع الماضى بعد مقتل 4 من عناصر الأمن على الحدود مع باكستان.

من جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، إسلام آباد إلى التوقف عن قمع المعارضين فى الشطر الباكستانى من كشمير.

وأكدت أن نيودلهى تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وكان مسئولون هنود أعلنوا أمس مقتل 4 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى على طول خط المراقبة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.