مطار القاهرة يشهد انطلاق 249 رحلة دولية وداخلية وعلى متنها أكثر من 20 ألف راكب

شهد مطار القاهرة الدولى خلال اليوم الخميس انطلاق 249 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل 20 ألف و991 راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى بأن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 122 رحلة دولية وداخلية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الخميس انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.