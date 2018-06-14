مطار القاهرة يستقبل أكثر من 4 آلاف سائح لقضاء إجازة عيد الفطر

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، وصول 4 آلاف و865 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والاثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة.

وشهد المطار وصول 187 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول أمريكا وبريطانيا وفنلندا وبلجيكا وروسيا والصين واندونيسيا وكرواتيا وهولندا واليابان بالإضافة إلى عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والإمارات والعراق.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.