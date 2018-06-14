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مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بالبحيرة.. ووالدها يتهم زوجها

الخميس، 14 يونيو 2018 12:03 م
مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بالبحيرة.. ووالدها يتهم زوجها جثة - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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اتهم موظف بالمعاش زوج ابنته، بقتلها لخلافات زوجية بينهما بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.
 
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام، بوصول "فاطمه م أ" 19 سنة ربة منزل "جثة هامده"، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بالمستشفى، أفادت بتقريرها وجود زرقه بالجسم وتوقف بعضلة القلب.
 
 
وبسؤال والدها "محمود أ م" 60 سنة بالمعاش، اتهم زوجها "حسن أ ا" 28 سنة، عامل بالتسبب فى وفاتها لوجود خلافات زوجيه بينهما، وأضاف أنها تركت منزل الزوجية منذ قرابة شهر، ومقيمة طرفه حاليا، وحضور زوجها المذكور اليوم واصطحبها لمنزله لإنهاء الخلاف بينهما، وفوجىء بعودتها مساء اليوم مصابة بحالة إعياء وآلام ومغص بالبطن، فقام بنقلها للمستشفى ووفاتها.
 
 
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، برئاسة الرائد حسام أبو وافية، من ضبط زوجها المتهم المذكور، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهام والد زوجته له بسبب الخلافات الزوجية بينهما، وأضاف بحضورها صباح اليوم لمنزل الزوجية من تلقاء نفسها، حيث جمعت بعض من متعلقاتها الشخصية وانصرفت لمنزل والدها، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 

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