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مسئول: تعليق التدريبات العسكرية بشبه الجزيرة الكورية "إلى أجل غير مسمى"

الخميس، 14 يونيو 2018 05:21 م
مسئول: تعليق التدريبات العسكرية بشبه الجزيرة الكورية "إلى أجل غير مسمى" مناورات
أ ف ب
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قال مسؤول أمريكى بارز لوكالة فرانس برس الخميس إنه تم "تعليق" التدريبات العسكرية الرئيسية فى شبه الجزيرة الكورية "إلى أجل غير مسمى".

وصرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقف "التدريبات الحربية" مع كوريا الجنوبية، الا أنه لم يوضح متى سيتم تجميد التدريبات التى وصفها ب"الاستفزازية".

وقال المسؤول "لقد تم تعليق التدريبات العسكرية الرئيسية فى شبه الجزيرة الكورية إلى أجل غير مسمى".

ويتمركز نحو 28500 جندى فى كوريا الجنوبية ويقومون بتدريب القوات المحلية.

وتستمر التدريبات العسكرية التى تبدأ عادة فى أغسطس، لمدة أسبوعين، وتعتبرها بيونج يانج تدريبا استفزازيا للغاية لغزوها.

وعقب تدريبات العام الماضى اطلقت كوريا الشمالية صواريخ بالستية فوق اليابان، ما أثار مخاوف عالمية وردا غاضبا من طوكيو.

ولم يصدر أى تعليق فورى من البنتاجون.

 

 

 


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كوريا الجنوبية

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