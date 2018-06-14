مدبولي رئيسا للحكومة ووزير الإسكان.. و١٢ وجها جديدا بالحكومة

أدي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورى لتولي مهام وزير الاسكان في نفس التشكيل الوزاري.
وتضمن التشكيل تعيين ١٢ وزيرا جديدا هم:
١/الفريق محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي
٢/اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
٣/ الفريق يونس المصري وزيرا للطيران المدني
٤/ الدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة والسكان
٥/ الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية
٦/الدكتور عز الدين ابو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضي
٧/ محمود شعراوي وزيرا للتنمية المحلية
٨/هشام توفيق وزيرا لقطاع الاعمال العام
٩/عمرو عادل بيومي وزيرا للتجارة والصناعة
١٠/اشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة
١١/ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة
١٢/عمرو طلعت وزيرا الاتصالات
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