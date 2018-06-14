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الخميس، 14 يونيو 2018 12:50 م
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مدبولي رئيسا للحكومة ووزير الإسكان.. و١٢ وجها جديدا بالحكومة

الخميس، 14 يونيو 2018 12:50 م
مدبولي رئيسا للحكومة ووزير الإسكان.. و١٢ وجها جديدا بالحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي و المهندس مصطفى مدبولى
كتب محمد الجالي - هند مختار
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أدي  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورى لتولي  مهام وزير الاسكان في نفس التشكيل الوزاري. 
وتضمن التشكيل تعيين ١٢ وزيرا جديدا هم: 
١/الفريق محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
٢/اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 
٣/ الفريق يونس المصري وزيرا للطيران المدني 
٤/ الدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة والسكان 
٥/ الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية 
٦/الدكتور عز الدين ابو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضي 
٧/ محمود شعراوي وزيرا للتنمية المحلية 
٨/هشام توفيق وزيرا لقطاع الاعمال العام 
٩/عمرو عادل بيومي وزيرا للتجارة والصناعة 
١٠/اشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة 
١١/ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة 
١٢/عمرو طلعت وزيرا الاتصالات
 
 

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