كيف يدخل التصدير مرحلة جديدة مع عمرو نصار؟

كتبت – منى ضياء

تضمن التشكيل الوزارى الجديد عددا من المفاجآت، ربما كان من أبرزها تعيين المهندس عمرو نصار وزيرا جديدا للتجارة والصناعة، وهنا تكمن أهمية المفاجأة فى خلفية الرجل الصناعية بالدرجة الأولى، حيث شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014، كما أن خبرته الأساسية هى وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.

هذه الخلفية ربما ترسم طريقا بارزا فى ملف تحسين الصادرات المصرية، وهو ما عبر عنه الوزير الجديد فى أولى تصريحاته بعد حلف اليمين الدستورية، وقال لـ”اليوم السابع” إن لديه رؤية جديدة لعمليات التصدير وكيفية زيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه يسعى إلى استغلال الظروف الحالية فى العالم لزيادة الاستثمارات المشتركة والصادرات بين مصر ودول العالم.

فى الفترة الماضية كانت هناك جهود حكومية كبيرة للسيطرة على عجز الميزان التجارى ولكن من خلال قرارات تقيد الواردات، وتزامن ذلك مع تعويم الجنيه الذى رفع من تكلفة الاستيراد، فتراجع عجز الميزان التجارى بالفعل، ولكن كان السبب الرئيسى هو التراجع الكبير فى الواردات وليس الزيادة الكبيرة فى الصادرات.

وتواجه زيادة حجم الصادرات المصرية عدد من العقبات تتمثل فى المشاكل التى تواجه القطاع الصناعى فى مصر، والذى يعانى من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة استيراد الجانب الأكبر منها، وزيادة أسعار الطاقة، وعدم توافر العمالة الماهرة المدربة بصورة كافية، وحدوث العديد من المتغيرات الدولية التى أدت إلى إغلاق أسواق عديدة للصادرات المصرية مثل عدد من الأسواق العربية كليبيا وسوريا واليمن، نتيجة الصراعات والنزاعات المسلحة.

الصادرات المصرية أمامها فرصة كبيرة للنهوض وأن تكون سببا رئيسيا لتخفيض عجز الميزان التجارى وزيادة تدفقات العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى، خاصة وأن لديها ميزة كبيرة تتمثل فى انخفاض قيمة الجنيه بما يعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى الخارج، وهو المنتظر أن يعمل عليه الوزير الجديد بكل طاقته خلال المرحلة المقبلة.

ويعتبر المهندس عمرو نصار أحد الكفاءات المميزة فى مجال الصناعة، وكان له الدورالأقوى والبارز فى تصدير أول شحنة من الاتوبيسات المصرية إلى لندن خلال شهر مارس 2016، حيث نجح نصار مع فريق من شركة mcv، للأتوبيسات والنقل الجماعى فى تصدير أتوبيسات مصرية لإنجلترا، بعد أن تعاقدت عليها وزارة التجارة والصناعة المصرية مع الحكومة البريطانية لتصدير 60 أتوبيسا بالمواصفات الإنجليزية.

وشغل المهندس عمرو نصار، منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية منذ يناير 2012، كما أنه عضوًا بمجلس إدارة فى غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وكذلك عمل نصار كمستشار تنفيذى لمجموعة MCV الرائدة فى صناعة السيارات.

وساهم الوزير الجديد فى تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات، ويمتلك رؤية بعمليات التصدير وكيفية زيادة الصادرات واستغلال الظروف الحالية فى العالم لزيادة الاستثمارات المشتركة والصادرات بين مصر ودول العالم.

وزير الصناعة الجديد المهندس عمرو نصار، من مواليد 28 أكتوبر سنة 1961، درس فى مدرسة الجزيرة للغات، وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985.