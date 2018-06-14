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كيف تشاهد مباريات كأس العالم مجانًا بدون تشفير؟

الخميس، 14 يونيو 2018 11:30 م
كيف تشاهد مباريات كأس العالم مجانًا بدون تشفير؟ قطارات روسيا فى كأس العالم
محمد سالمان
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انطلق قطار مباريات مونديال روسيا 2018 المحدد له الإقامة خلال الفترة من 14 يونيو الجارى إلى 15 يوليو المقبل، ويتنافس نجوم العالم على اللقب الأغلى فى بطولات الساحرة المستديرة، لذا يرغب الجميع فى متابعة تلك اللقاءات بشكل كبير، وما زاد من أهمية هذه النسخة من البطولة مشاركة المنتخب الوطنى فى منافساتها بعد غياب دام 28 عامًا، ونقدم  أيسر الطرق لمشاهدة مباريات كأس العالم على القنوات المفتوحة عبر القمر الصناع نايل سات والتليفزيون الأرض كالات :

قامت شبكة bein سبورت بفتح قنوات bein sport hd ، عبر القمر الصناع نايل سات 7.0 W، على تردد 12475V 27500، وأيضا على قنات HD2 Max  و HD3 Maz على تردد 12264 H  27500، وأيضا على قنات HD1 Max   و HD4 Max عبر نايل سات على تردد 12245 V 27500.

- إذا كان تلفزيونك به إريال داخل ف هذه الحالة يكون الأمر بسيط للغاية، فقط افصل "جاك الدش"، بعده قم بتشغيل الإريال الداخل ف التلفزيون، وابحث عن الترددات VHF و تردد UHF ، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

وإذا أردت الاستمتاع بأهم وأقوى المواجهات الكروية العالمية وتبحث عن إجابة سؤال كيف تشاهد مباريات كأس العالم مجانًا بدون تشفير إليك خطوات أخرى سهلة وبسيط..  

أولاً : احتفظ بالتردد التالية :

اسم القناة                     التردد        القمر الصناعى

beIN SPORTS HD        12476       نايل سات

beIN SPORTS HD        11566       سهيل سات

beIN MAX HD1          122245     نايل سات

ثانيًا : قم بإدخال الترددات عبر الخطوات التالية :

اضغط على القائمة أو  “MENU”

ثم اختر من القائمة البحث عن القنوات

بعدها قم بإدخال التردد قم اضغط على زر تحديث

كانت قناة بين سبورت قد أعلنت خضوعها للإرادة المصرية بعد تحرك محكم من الجهات المصرية بشكل قانونى وإدارى حيث أعلنت عن ترددات القنوات المفتوحة الت ستبث مباريات كأس العالم بروسيا عقب التحرك القانون المصر الذ ألزمها بذلك عقب سنوات من ممارسة الاحتكار.

كما أكدت الهيئة الوطنية للإعلام بشأن بث مباريات كاس العالم عل الجهود الكبيرة الت بذلتها اجهزة الدولة المصرية وجهاز حماية المنافسة طوال الشهور الماضية لمشاهدة مباريات كاس العالم عل القنوات المصرية. 

 


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