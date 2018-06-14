غادة والى تطمئن على انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

حرصت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على التواجد فى مكتبها بمقر الوزارة منذ صباح اليوم للاطمئنان على انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة بعدما قررت تقديم صرف المساعدات اعتبار من 13 يونيو بدلا من 15 يونيه الجارى وكذلك صرف تعويضات للصيادين فى بعض المحافظات كما كلفت " والى "معاون الوزير للرعاية بزياره بعض دور المسنين.

ياتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مطلعة استمرار غادة والى فى حقيبة وزارة التضامن ضمن التشكل الجديد للحكومة بعد نجاحها فى إنجاز العديد من الملفات ابرزها تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان، بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذلك تنفيذ برامج الحماية الاجتماعبة لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.