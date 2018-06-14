video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى تطمئن على انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة"

الخميس، 14 يونيو 2018 11:45 ص
غادة والى تطمئن على انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
حرصت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على التواجد فى مكتبها بمقر الوزارة منذ صباح اليوم للاطمئنان على انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة بعدما قررت تقديم صرف المساعدات اعتبار من 13 يونيو بدلا من 15 يونيه الجارى وكذلك صرف تعويضات للصيادين فى بعض المحافظات كما كلفت " والى "معاون الوزير للرعاية بزياره بعض دور المسنين.
 
 
ياتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مطلعة استمرار غادة والى فى حقيبة وزارة التضامن ضمن التشكل الجديد للحكومة بعد نجاحها فى إنجاز العديد من الملفات ابرزها تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان، بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذلك تنفيذ برامج الحماية الاجتماعبة لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تنتهى من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة

التضامن

غادة والى

مساعدات تكافل وكرامة




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة