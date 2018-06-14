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الخميس، 14 يونيو 2018 10:04 م
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صور.. 12 شخص بين قتيل وجريج فى هجوم مسلح على مقر العدالة والتنمية التركى

الخميس، 14 يونيو 2018 08:55 م
صور.. 12 شخص بين قتيل وجريج فى هجوم مسلح على مقر العدالة والتنمية التركى هجوم مسلح على مقر العدالة والتنمية التركى
(أ ف ب)
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قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص فى جنوب تركيا اليوم الخميس فى اشتباكات اندلعت خلال زيارة لنائب من حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لبلدة سوروش فى شانلى اورفا على الحدود مع سوريا فى إطار الحملة الانتخابية.

وقال مكتب حاكم شانلى اورفا إن شجارا اندلع بين مجموعتين خلال زيارة النائب إبراهيم خليل يلديز لمتاجر فى وسط سوروش.

وأفاد بأن ثلاثة اشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون فى "حادث" وقع بعد ذلك.

وذكرت تقارير أن الضحايا قتلوا بالرصاص فى اشتباكات فى سوروش رغم أن الأطراف المتخاصمة قدمت روايات مختلفة عن الحادث.

وأضاف الحادث الى التوترات قبل الانتخابات التى ستجرى فى 24 يونيو سيسعى خلالها أردوغان للحصول على ولاية ثانية كرئيس وغالبية فى البرلمان.

وأشارت وكالتا الأناضول ودوغان إلى إطلاق رصاص ونشرت دوغان تسجيل فيديو من الموقع تسمع فيه أصوات رصاص.

مصاب
مصاب

 

هجوم تركيا
هجوم تركيا

 


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