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صور.. وزارة الداخلية تنظم ندوة دينية لتنمية الوعى بحضور مفتى الجمهورية

الخميس، 14 يونيو 2018 01:59 م
صور.. وزارة الداخلية تنظم ندوة دينية لتنمية الوعى بحضور مفتى الجمهورية ندوة دينية بوزارة الداخلية
دينا الحسيني
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نظمت وزارة الداخلية عددا من الندوات الدينية والتثقيفية بهدف شرح ونشر المفاهيم الصحيحة للدين وتنمية الوعى الثقافى للمستويات الوظيفية المختلفة بما يدعم العمل الأمنى.

حضر الندوة  فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام "مفتى الجمهورية "، وتحدث فضيلته عن دعم وترسيخ فضيلة الانتماء والولاء للوطن، وألقى الضوء على الفكر الميسر والوعى السليم لمفاهيم الدين الإسلامى فى حفظ الأمن، ودعم ركائز الإستقرار والتنمية، وتوضيح منازل الشهداء عند المولى عز وجل.

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وتناول اللقاء التأكيد على منهج الدين ووسطيته ودور الشخصية المصرية المستنيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، وإلقاء الضوء على الدور المحورى الذى تضطلع به دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف فى مجابهة تلك الأفكار التى تجافى تعاليم الأديان وسماحتها.

كما ثمن فضيلة مفتى الجمهورية التضحيات والجهود والتى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن بإيمان وعزيمة، من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والأمان، مؤكداً أن الدفاع عن الوطن حق ينبع من العقيدة وإيمان برسالة تعد من أسمى الرسالات يضطلع بها رجال الشرطة، مؤكداً أن العمل الأمنى رسالة سامية يتشرف القائمون عليها بحملها لما لها من مردود عند المولى سبحانه وتعالى ورسوله.

 

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