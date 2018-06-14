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صور.. مندوب روسيا بمجلس الأمن يحول قاعات الأمم المتحدة لساحة رياضية

الخميس، 14 يونيو 2018 10:03 م
صور.. مندوب روسيا بمجلس الأمن يحول قاعات الأمم المتحدة لساحة رياضية الرياضه فى مجلس الامن
كتب عبد الوهاب الجندى
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قلب سفير روسيا الدائم فى الأمم المتحدة، مقر مجلس الأمن الدولى، لساحة رياضية، حيث ارتدى المندوب الروسى فاسيلى نيبينزيا، تيشيرت منتخب بلاده.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، فظهر فاسيلى وهو يحمل كرة قدم وسط قاعات مجلس الأمن ويقف بجانبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وهو يرتدى زى رياضى.

واحتفلت روسيا الخميس ببدء الحدث الكروى الذى انتظره العالم طيلة أربعة أعوام، وذلك بعرض افتتاحى لمونديال كرة القدم 2018، النسخة الـ 21 من البطولة التى انطلقت بمباراة حقق فيها البلد المضيف فوزا كبيرا على السعودية بنتيجة 5-صفر.

أزياء رياضية داخل مجلس الأمن
أزياء رياضية داخل مجلس الأمن

 

أعضاء مجلس الأمن
أعضاء مجلس الأمن

 

الأعضاء يحضرون بزي منتخبات بلادهم
الأعضاء يحضرون بزي منتخبات بلادهم

 

الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة

 

المندوب الروسي داخل مجلس الأمن
المندوب الروسي داخل مجلس الأمن

 

المندوب الروسي يحمل كرة
المندوب الروسي يحمل كرة

 

المندوب الروسي
المندوب الروسي

 


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المندوب الروسي في مجلس الأمن

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