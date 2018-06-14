video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور..رويترز: استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 11:56 ص
صور..رويترز: استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر كحك العيد
إضافة تعليق

أبرزت وكالة "رويترز" الإخبارية استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث نشرت مجموعة من الصور للسيدات المصريات بينما كن يجهزن كحك وبسكويت العيد.

وركزت الوكالة كذلك على الأفران التى تستخدمها السيدات، حيث أوضحت أنه غالبا ما تستخدم الأفران البدائية، لصنع المخبوزات على غرار الكحك والبسكويت.

سيدات مصرية يقمن بعمل كحك العيد
سيدات مصرية يقمن بعمل كحك العيد

 

الأفران المنزلية تستخدم من قبل غالبية نساء مصر فى صناعة كحك العيد
الأفران المنزلية تستخدم من قبل غالبية نساء مصر فى صناعة كحك العيد

 

سيدات يقمن بعمل الكحك فى المنازل
سيدات يقمن بعمل الكحك فى المنازل

 

سيدات مصر يرسمن أشكالا فنية على كحك العيد
سيدات مصر يرسمن أشكالا فنية على كحك العيد

 

كحك العيد فى الفرن استعدادا لعيد الفطر المبارك
كحك العيد فى الفرن استعدادا لعيد الفطر المبارك

 

الكحك والبيتيفور والبسكويت أهم علامات عيد الفطر
الكحك والبيتيفور والبسكويت أهم علامات عيد الفطر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تخصيص ساحتى أرض الملاعب ومسجد ناصر لصلاة عيد الفطر بأسيوط

"أوقاف أسوان" تخصص 84 ساحة لصلاة عيد الفطر.. أبرزهم "الصالحين"

شرطة المسطحات تطادر "مراكب الموت" خلال عيد الفطر المبارك

العيد

عيد الفطر

كحك العيد

بسكويت العيد

رمضان




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة