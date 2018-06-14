صور..رويترز: استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر

أبرزت وكالة "رويترز" الإخبارية استعدادات المصريين لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث نشرت مجموعة من الصور للسيدات المصريات بينما كن يجهزن كحك وبسكويت العيد.

وركزت الوكالة كذلك على الأفران التى تستخدمها السيدات، حيث أوضحت أنه غالبا ما تستخدم الأفران البدائية، لصنع المخبوزات على غرار الكحك والبسكويت.



سيدات مصرية يقمن بعمل كحك العيد



الأفران المنزلية تستخدم من قبل غالبية نساء مصر فى صناعة كحك العيد



سيدات يقمن بعمل الكحك فى المنازل



سيدات مصر يرسمن أشكالا فنية على كحك العيد



كحك العيد فى الفرن استعدادا لعيد الفطر المبارك