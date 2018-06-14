video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 04:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

صور.. القبض على عاطل بتهمة السطو المسلح على محل مرتديا نقابا بالمنوفية

الخميس، 14 يونيو 2018 03:53 م
صور.. القبض على عاطل بتهمة السطو المسلح على محل مرتديا نقابا بالمنوفية المتهم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من القبض على عاطل سطا على محل محمول مرتديا نقاب بدائرة القسم. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، من محل راية لبيع أجهزة المحمول بشارع الجلاء، بمدينة شبين الكوم، بقيام شخص يرتدى نقابا بالسطو على المحل والاستيلاء على 20 ألف جنيه مستخدما سلاحا ناريا.

بالانتقال الفورى تمكنت القوات بمساعدة الأهالى بمطاردة المتهم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه " م ع ش " 23 سنة، دبلوم المدارس الفندقية ومقيم بأبراج بشاير الخير دائرة القسم، وبحوزته المبلغ المالى وتبين أن السلاح عبارة عن لعبة بلاستيكية على شكل رشاش وكذا تم التحفظ على زى النقاب الذى كان يرتديه وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

 
 
 
 
 
المتهم (1)
المتهم 

المتهم (2)
المتهم

المتهم (3)
المتهم
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 58 قضية تموينية وضبط صاحب محطة وقود هرب 2233 لتر سولار بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

شبين الكوم

سطو




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة