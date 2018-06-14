صور.. القبض على عاطل بتهمة السطو المسلح على محل مرتديا نقابا بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من القبض على عاطل سطا على محل محمول مرتديا نقاب بدائرة القسم.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، من محل راية لبيع أجهزة المحمول بشارع الجلاء، بمدينة شبين الكوم، بقيام شخص يرتدى نقابا بالسطو على المحل والاستيلاء على 20 ألف جنيه مستخدما سلاحا ناريا.

بالانتقال الفورى تمكنت القوات بمساعدة الأهالى بمطاردة المتهم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه " م ع ش " 23 سنة، دبلوم المدارس الفندقية ومقيم بأبراج بشاير الخير دائرة القسم، وبحوزته المبلغ المالى وتبين أن السلاح عبارة عن لعبة بلاستيكية على شكل رشاش وكذا تم التحفظ على زى النقاب الذى كان يرتديه وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.