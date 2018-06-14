صور.. الإمارات تعتمد حزمة تسهيلات فى إجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين

وكالات الأنباء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى، يوم الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، عددا من القرارات الاستراتيجية، كان من بينها اعتماد حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، اعتمد المجلس نظاما لمنح اقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واعتمد المجلس أيضًا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، ومن جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة"، وأضاف إن "دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول فى التنافسية العالمية وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمى فى سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية"، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية فى الدولة وصولا لأفضل بيئة أعمال عالميًا.

تأتى القرارات الجديدة لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال فى الإمارات ومن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفى لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.



نقاشات خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتى



محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء الإماراتى



مجلس الوزراء الإماراتى يعتمد قرارات استراتيجية