صحيفة: واشنطن تستعد لبدء تطبيق التعريفة على البضائع الصينية

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الإدارة الأمريكية تستعد لبدء تطبيق التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، حيث تنتظر إجراءات التنفيذ الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب الموقع الإلكترونى للصحيفة الأمريكية، الخميس، فإن إدارة ترامب تعمق هجومها على التجارة الدولية حيث بدأت بالفعل فى الإعداد لفرض الرسوم على البضائع الصينية التى تبلغ عشرات ملايين الدولارات، خلال الأسبوع المقبل، وهى الخطوة التى من شأنها أن تثير انتقاما شرسا من بكين.

وانتهت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مطلع الأسبوع الماضى، برفض الأخيرة شراء المزيد من البضائع الأمريكية بدون اتفاق من جانب الإدارة الأمريكية بالامتناع عن فرض مزيد من الرسوم على الصادرات الصينية.

وبينما هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى التعريفات المفروضة بالفعل على 3 مليارات دولار سنوياً صادرات الصلب والألمنيوم الصينية، فإن الصين هددت بانتقام مماثل من خلال منع قيمة مساوية من واردتها من فول الصويا وغيرها من البضائع الأمريكية، وهو ما قد يعادل أكثر من ثلث واردات الصين من الولايات المتحدة.