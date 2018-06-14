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صحيفة: رجل أعمال بريطانى مسلم يعتزم إطلاق خطوط جوية "متوافقة مع الشريعة"

الخميس، 14 يونيو 2018 01:35 م
صحيفة: رجل أعمال بريطانى مسلم يعتزم إطلاق خطوط جوية "متوافقة مع الشريعة" كازى شفيق الرحمن رجل الأعمال البريطانى
كتبت رباب فتحى
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ألقت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على رجل الأعمال البريطانى المسلم كازى شفيق الرحمن الذى وصفته بأنه النسخة "الحلال" من رجل الأعمال الشهير ريتشارد برانسون، وقالت إنه يريد أن يطلق أول شركة طيران بريطانية "متوافقة مع الشريعة الإسلامية"، بحيث لا تقدم أى مشروبات كحولية كما تقدم الوجبات الحلال، فى حين ترتدى المضيفات ملابس محتشمة ويتقيدن بنظام صارم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال الشاب -32 عاما- جاء إلى المملكة المتحدة من بنجلاديش عام 1997 وترك المدرسة بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، ويأمل أن يرى شركته فرناس إيروايز تطير لمسافات طويلة فى نهاية المطاف إلى الشرق الأوسط.

 

كازى شفيق الرحمن رجل الأعمال البريطانى
كازى شفيق الرحمن رجل الأعمال البريطانى

 

وأوضحت "ديلى ميل" أن رجل الأعمال العصامى الذى بدأ حياته بملبغ 600 جنيها إسترلينيا فقط استطاع كسب الأموال عن طريق استيراد العطور، على وشك البدء فى تسيير طائراته لمسافات قصيرة بين المدن البريطانية.

 

وأضافت أن رحمن قصة نجاح من الفقر إلى الغناء حيث نشأ فى شرق لندن وكانت أول وظيفة له منظف فى مطار لندن سيتى. وستعرض قصته فى فيلم وثائقى بعنوان "كيف تبدأ شركة طيران" على القناة الرابعة البريطانية.

 

وأضاف رحمن قائلا: "أنا مواطن بريطانى ولكن كلما مررت بالإجراءات الأمنية أشعر أنى فعلت شيئا خاطئا..الجميع ينظر إليك. ويجب أن تتغير..وإذا أمكننا دمج الثقافة الدينية ، فستتغير قواعد اللعبة."

 

ولفتت ديلى ميل إلى أنه تم إطلاق "رياني إيرلاينز" أول شركة طيران فى العالم "متوافقة مع الشريعة"، فى ماليزيا، وقد اتبعت قوانين الشريعة، مع تلاوة الصلوات قبل كل رحلة طيران ومنعت الكحول منعاً باتاً. ولكن أوقفت فى عام 2016 لخرق قوانين الطيران بعد سلسلة من التأخير وإلغاءات فى اللحظة الأخيرة


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الشريعة الاسلامية

خطوط طيران متوافقة مع الشريعة

كازى شفيق الرحمن




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