شرطة المسطحات تطادر "مراكب الموت" خلال عيد الفطر المبارك

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لاستهداف المراكب النيلية ومعديات الموت، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتستهدف الحملات الأمنية، المراكب الغير مرخصة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، ووجود عدد كافي من أطواق النجاة في المركب.

وتنبه أجهزة الأمن على أصحاب المراكب النيلية عدم تحميل ركاب أكثر من العدد المطلوب حتى لا يتعرض المركب للغرق.

تأتي هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمني، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون.