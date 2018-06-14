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الخميس، 14 يونيو 2018 01:37 م
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سول وواشنطن وطوكيو تناقش استراتيجية ما بعد القمة بشأن بيونج يانج

الخميس، 14 يونيو 2018 12:02 م
سول وواشنطن وطوكيو تناقش استراتيجية ما بعد القمة بشأن بيونج يانج وزير الخارجية الأمريكى ونظيرته الكورية الجنوبية
سول (أ ش أ)
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أجرى وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، اليوم الخميس، محادثات فى العاصمة الكورية الجنوبية سول بشأن كوريا الشمالية، عقب أول لقاء قمة بين واشنطن وبيونج يانج.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المحادثات بدأت بلقاء ثنائى جمع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، التى أعربت خلال الاجتماع عن أملها فى الحفاظ على الزخم الحالي.

وأعقب المحادثات الثنائية جلسة ثلاثية ضمت معهما وزير الخارجية اليابانى تارو كونو.

وصرح مسئولون، بأن بومبيو أخبر نظيريه "بالتفصيل" نتائج القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون التى عقدت أمس الأول فى سنغافورة.

ومن المقرر أن يقود بومبيو مفاوضات واشنطن التالية مع بيونج يانج والتى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وأشار بومبيو، إلى أن عملية نزع السلاح النووى من الممكن أن تحقق تقدما مهما بحلول نهاية فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2021.

وأعرب المسؤول الأمريكي، عن أمله فى أن يتحقق نزع السلاح الرئيسى خلال العامين والنصف المقبلين.

كما رفض بومبيو الانتقاد بشأن اتفاق القمة الذى لا ينطوى على عبارة "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، مؤكدا أن الاكتمال يشمل قابلية التحقق فى أذهان الأطراف المعنية فلا يمكن لأحد أن ينزع سلاحه النووى بالكامل دون التحقق من صحة الأمر والتصديق عليه.

 


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