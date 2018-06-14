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سلطات المطار تعلن حالة الاستنفار القصوى استعدادا لعيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 03:08 ص
سلطات المطار تعلن حالة الاستنفار القصوى استعدادا لعيد الفطر مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الاستنفار القصوى في جميع الإدارات العاملة بالمطار استعدادا لعودة وسفر الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتى يشهد فيها المطار ذروة التشغيل خاصة في الرحلات القادمة من دول الخليج العربي تزامنا مع عودة المصريين العاملين بتلك الدول لقضاء إجازة عيد الفطر. 
 
وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتنسيق عمل كافة الإدارات العاملة بالمطار واتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل مع أي طارئ تجنبا لحدوث كثافات في وصول الرحلات وتكدس الركاب أثناء إنهاء إجراءات السفر والوصول. 
 
وفي السياق ذاته أعلنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى حالة الاستنفار في جميع الإدارات التابعة وخاصة إدارات البحث الجنائي والجوازات والتأمين، كما تم فرض خطة للتعامل مع كافة الكثافات المرورية والتحويل للطرق البديلة خلال ساعات وصول رحلات ذروة التشغيل. 
 
كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتشكيل فرق من كافة الإدارات المعنية كالعنليات والصيانة والأمن والعلاقات العامة لنقديم كافة الخدمات للمسافرين والركاب العائدين للبلاد، بالاضافة الى زيادة عدد أفراد ومندوبي وأطباء الحجر الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة بالنسبة للمعتمرين العائدين من الأراضي المقدسة. 
 
من جانبها أعلنت الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الغاء الإجازات وزيادة أعداد مأمورى الجمرك في صالات الوصول لاستيعاب الكثافات الخاصة بعودة المصريين من الخارج ولضمان اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة تجنبا لحدوث أى تداخل في رحلات الوصول وتراكمها. 
 
 
 

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