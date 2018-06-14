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سعر الدولار اليوم الخميس 14-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

الخميس، 14 يونيو 2018 10:48 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 14-6-2018 وثبات العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 14-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

"تصديرى الكيماويات": 9.3% زيادة بصادرات القطاع لتسجل 352 مليون دولار خلال أبريل

 

ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال شهر أبريل 2018 بنسبة 9.3% لتسجل 352 مليون دولار مقارنة بـ322 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

 

وقال المجلس فى تقرير له، إن صادرات قطاع الكيماويات زادت بنسبة 27.6% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017 بزيادة 300 مليون دولار.

 


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