رئيس مجلس النواب الليبى يدين الهجوم الإرهابى على منطقة الهلال النفطى

أدان رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش الوطنى الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى بشدة الهجوم الارهابى على الهلال النفطى من قبل الجماعات الإرهابية المارقة الخارجة على القانون التى تعث فى البلاد خرابا ودمارا وفسادا.

صرح المستشار الاعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى عبدالكريم المريمى بأن رئيس البرلمان دعا قيادة الجيش الوطنى واركانا وضباطا وجنودا التصدى ومحاربة كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبى خاصة وان الشعب الليبى يعتمد اعتماد كليا على النفط وهو ما لا نسمح التعرض له والعبث به حيث حقول وموانئ النفط فى ليبيا تديره مؤسسة النفط الوطنية وتحرسه حرس المنشآت النفطية وهم من كل أنحاء ليبيا والنفط يسير بسير حسن متجها إلى تغيير الوضع الاقتصادى السىء الذى تمر به البلاد والذى من أسبابه قفل واحتلال النفط فيما سبق.

ودعا عقيلة صالح كل الليبيين المحافظة على مقدراتهم وعدم العبث بها وهو واجب وطنى على كل ليبى العمل به.