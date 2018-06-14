video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس النواب الليبى يدين الهجوم الإرهابى على منطقة الهلال النفطى

الخميس، 14 يونيو 2018 09:42 م
رئيس مجلس النواب الليبى يدين الهجوم الإرهابى على منطقة الهلال النفطى عقيلة صالح
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أدان رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش الوطنى الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى بشدة الهجوم الارهابى على الهلال النفطى من قبل الجماعات الإرهابية المارقة الخارجة على القانون التى تعث فى البلاد خرابا ودمارا وفسادا.

 

صرح المستشار الاعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى عبدالكريم المريمى بأن رئيس البرلمان دعا قيادة الجيش الوطنى واركانا وضباطا وجنودا التصدى ومحاربة كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبى خاصة وان الشعب الليبى يعتمد اعتماد كليا على النفط وهو ما لا نسمح التعرض له والعبث به حيث حقول وموانئ النفط فى ليبيا تديره مؤسسة النفط الوطنية وتحرسه حرس المنشآت النفطية وهم من كل أنحاء ليبيا والنفط يسير بسير حسن متجها إلى تغيير الوضع الاقتصادى السىء الذى تمر به البلاد والذى من أسبابه قفل واحتلال النفط فيما سبق.

 

ودعا عقيلة صالح كل الليبيين المحافظة على مقدراتهم وعدم العبث بها وهو واجب وطنى على كل ليبى العمل به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى يؤدى يمين الولاية الثانية فى الخارجية.. سد النهضة والعلاقات مع دول الحوض والقضية الفلسطينية ملفات شائكة رجحت بقاء مهندس علاقات الدولة المصرية مع العالم بحكومة مدبولى.. وملف ليبيا وسوريا أبرز التحديات

ليبيا

اخر اخبار ليبيا

البرلمان الليبي

مجلس النواب الليبى




لا تفوتك
بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة