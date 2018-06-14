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رئيس كوريا الجنوبية يؤكد الحاجة لتحسين العلاقات بين طوكيو وبيونج يانج

الخميس، 14 يونيو 2018 12:56 م
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد الحاجة لتحسين العلاقات بين طوكيو وبيونج يانج الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى
سول (أ ش أ)
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أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى الحاجة إلى تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، وعرض المساعدة "بأى طريقة ممكنة" لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال مون - خلال استقباله وزير الخارجية اليابانى تارو كونو فى مكتب الرئاسة "تشونج وا داى" بالعاصمة سول اليوم الخميس - "أعتقد أن دور اليابان البناء والإيجابى ومساهماتها مهمان للغاية لإرساء السلام فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا"، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف "والآن بعد أن اتحنا فرصة لتطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال القمم التى عقدت بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أتمنى أن يتم تطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية فى وقت مبكر"، عارضا المساعدة" بأى طريقة ممكنة" لتطبيع العلاقات بين طوكيو وسول.

كما أشار مون إلى أنه والرئيس الأمريكى دونالد ترامب أثارا قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم الشمال فى اجتماعاتهم المنفصلة مع الزعيم الكورى الشمالى.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليابانى أن بلاده ستعمل مع بيونج يانج لحل مشكلة الاختطاف وتطبيع العلاقات الثنائية، كما تعهد كونو ببذل الجهود لتحسين علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية.

 


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