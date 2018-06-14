رئيس قطاع الرى: تنفيذ مشروعات بقيمة 156.5 على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بأن القطاع نفذ مشروعات خلال العام المالى الحالى بقيمة 156.5 مليون جنيه على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة 41 مليون جنيه ممولة محليا من بنك الاستثمار، وذلك لخدمة 17.312 ألف فدان بمحافظات مصر المختلفة.



وأضاف محمود فى تصريحات صحفية اليوم بأن القطاع قام بتنفيذ أعمال تتعلق بتطوير الرى وشبكات الرى الحديث فى نطاق محافظة الفيوم بقيمة 12.8 مليون جنيه ممولة ذاتيا من صندوق صيانة المساقى وذلك لخدمة 1760 فدان، منها 208 أفدنة باستخدام شبكة الرى الحديث.



وأشار رئيس القطاع الرى إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال ضمن مشروع تطوير الرى على ترعة البوهية (مرحلة ثانية) بقيمة 12 مليون جنيه، حيث تخدم تلك الأعمال المنفذة زمام 18 ألف فدان شبكة رئيسية، و13.787 ألف فدان مساقى بمحافظة الدقهلية، موضحًا أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال ضمن مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى بمحافظات البحيرة والغربية بمبلغ 90.6 مليون جنيه.