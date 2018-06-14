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رئيس الوزراء الإيطالى يلتقى بميركل يوم الإثنين القادم فى برلين

الخميس، 14 يونيو 2018 08:29 م
رئيس الوزراء الإيطالى يلتقى بميركل يوم الإثنين القادم فى برلين رئيس الوزراء الإيطالى كونتى
(أ ش أ)
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أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء جوزيبى كونتى سيلتقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الإثنين، القادم فى برلين.

وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإيطالية - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أن اللقاء المشترك بين كونتى وميركل سيعقد فى تمام الساعة الخامسة بعد الظهر (بتوقيت جرينتش)، وسيسبقه مباشرة تصريحات للصحافة.

يذكر أن كونتى الذى تولى منصب رئاسة الوزارة الإيطالية مطلع الشهر الجارى لا يتمتع بالعضوية فى البرلمان الإيطالى وليس عضوا فى أى حزب سياسي، لكنه يميل إلى تأييد حركة "الخمس نجوم".

وكانت قد سيطرت المخاوف المتعلقة بخطط إنفاق الحكومة والنزاع الدولى فيما يتعلق بملف الهجرة على حكومة كونتى خلال أسابيعها الأولى.

يذكر أن كونتى سيلتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس غدا الجمعة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

 


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