video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:17 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية

الخميس، 14 يونيو 2018 12:03 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – وائل ربيعى
إضافة تعليق

 

 

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

الصحة: قدمنا الخدمة الطبية بالمجان لـ30 ألف مواطن خلال شهر رمضان

 

"الصحة" تعلن الطوارئ لحفظ قوت المصريين من مافيا الأغذية الفاسدة فى العيد.. فحص 1836 منشأة وسحب 3259 عينة لتحليلها.. الطب الوقائى يحرر 1515 محضرًا للمخالفين وإيقاف 237 منشأة.. ووزير الصحة يشدد على رقابة الأسواق

 

وزارة التموين:

التموين: ملتزمون بدعم المقيدين على البطاقات بـ50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد

 

"التموين" تخفض أسعار الكعك والبسكويت مرة ثانية 20% وتطرحها ضمن نقاط الخبز

 

"التموين" تهزم الأسعار وتعلن طرح 25 طن كعك وبسكويت بمنافذ المجمعات حتى الآن.. وتخفض الأسعار مرة ثانية بنسبة 20%.. البسكويت بـ50 جنيهًا بدلا من 61.. الكعك 56 جنيها بدلا من 65.. وطرح المنتجات ضمن سلع نقاط الخبز

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية

 

رئيس امتحانات الثانوية يتابع تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

 

وزارة الإسكان:

الإسكان:سحب 5019 كراسة شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"

 

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع إعادة تخطيط "مثلث ماسبيرو"

 

وزارة النقل:

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

 

السكة الحديد والمترو ينهيان استعداداتهما لاستقبال العيد.. يرفعان تقرير لوزير النقل بجدول مواعيد عمل القيادات.. إنهاء عمل توقيتات رمضان للقطارات آخر يوم بالشهر الكريم.. واستمرار مد تشغيل المترو طوال فترة الإجازة

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: افتتاح أولى مراحل مشروع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا 30 يونيو.. صور

 

"الزراعة": اليوم آخر موعد لتلقى طلبات التقنين بالإصلاح الزراعى

 

وزارة التعليم العالى:

فتح باب تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية

 

تعرف على إجراءات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2018

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعلان عينة تصحيح امتحان إنجليزى الثانوية العامة غدا.. رئيس الامتحانات: أى قرار لصالح الطلاب سيكون وفقا لنسبة النجاح فى العينة.. رضا حجازى: لجنة الغش بسوهاج اتمسكت بـ"الضبة والمفتاح".. و"الغشاش مش بيطلع الأول"

دواوين الوزارات

اخبار الحكومة

اخبار مصر

التعليم

التموين

الصحة




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة