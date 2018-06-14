دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: قدمنا الخدمة الطبية بالمجان لـ30 ألف مواطن خلال شهر رمضان

"الصحة" تعلن الطوارئ لحفظ قوت المصريين من مافيا الأغذية الفاسدة فى العيد.. فحص 1836 منشأة وسحب 3259 عينة لتحليلها.. الطب الوقائى يحرر 1515 محضرًا للمخالفين وإيقاف 237 منشأة.. ووزير الصحة يشدد على رقابة الأسواق

وزارة التموين:

التموين: ملتزمون بدعم المقيدين على البطاقات بـ50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد

"التموين" تخفض أسعار الكعك والبسكويت مرة ثانية 20% وتطرحها ضمن نقاط الخبز

"التموين" تهزم الأسعار وتعلن طرح 25 طن كعك وبسكويت بمنافذ المجمعات حتى الآن.. وتخفض الأسعار مرة ثانية بنسبة 20%.. البسكويت بـ50 جنيهًا بدلا من 61.. الكعك 56 جنيها بدلا من 65.. وطرح المنتجات ضمن سلع نقاط الخبز

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية

رئيس امتحانات الثانوية يتابع تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

وزارة الإسكان:

الإسكان:سحب 5019 كراسة شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان مشروع إعادة تخطيط "مثلث ماسبيرو"

وزارة النقل:

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

السكة الحديد والمترو ينهيان استعداداتهما لاستقبال العيد.. يرفعان تقرير لوزير النقل بجدول مواعيد عمل القيادات.. إنهاء عمل توقيتات رمضان للقطارات آخر يوم بالشهر الكريم.. واستمرار مد تشغيل المترو طوال فترة الإجازة

وزارة الزراعة:

الزراعة: افتتاح أولى مراحل مشروع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا 30 يونيو.. صور

"الزراعة": اليوم آخر موعد لتلقى طلبات التقنين بالإصلاح الزراعى

وزارة التعليم العالى:

فتح باب تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية

تعرف على إجراءات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2018