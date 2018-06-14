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حالة الطقس اليوم الخميس 14/6/2018 فى مصر والدول العربية

الخميس، 14 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 14/6/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى  معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 38  والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 22 .

 

الطقس فى الأردن
 

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مُعتدلة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، وتصبح أكثر برودة من المُعتاد مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 
 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وصيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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