تقارير العرب.. صغار التجار بالأحياء الشعبية فى المغرب يعانون منافسة شرسة بسبب العشوائية

كتب كريم كشك

أفادت تقارير مغربية بأن العديد من التجار الصغار بالأحياء الشعبية بعدد من مدن المغرب، يعانون من منافسة شرسة للأسواق المتوسطة، وهى ما يطلق عليها "أسواق القرب"، نظرًا لانتشارها العشوائى دون استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار وضعية التاجر الصغير.

وعرضت النقابة المشرفة على القطاع الأمر على سعد الدين العثمانى، رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماع ما بين الطرفين، واللقاء جاء بعد طرح فريق يريد التقدم والاشتراكية الموضوعة، سؤالًا فى إحدى جلسات الأسئلة الشفوية فى مجلس النواب المغربى.